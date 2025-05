Due benzinai accoltellati all’Arenella durante un tentativo di rapina | caccia a tre uomini

La sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema sempre più caldo, e l’incidente all’areenella lo dimostra in modo drammatico. Due benzinai, durante un tentativo di rapina, si sono trovati a fronteggiare una violenza inaudita. Questo episodio sottolinea non solo la necessità di protezione per i lavoratori, ma anche il crescente allarme sociale riguardo alla criminalità. La caccia ai tre aggressori è appena cominciata: chi proteggerà chi lavora?

I due dipendenti del distributore di carburante, che sorge in via Domenico Fontana, hanno reagito al tentativo di rapina e sono stati accoltellati dai malviventi, tre uomini con il volto coperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Due benzinai accoltellati all’Arenella durante un tentativo di rapina: caccia a tre uomini

