Dubbiosi e livorosi se ne facciano una ragione | Sinner annienta Lehecka in 3 set da urlo Prova spettacolare del numero 1 che sfiora la perfezione

Jannik Sinner da favola: uno schiacciasassi che annienta in tre set Jiri Lehecka al terzo turno del Roland Garros e vola agli ottavi di finale dello Slam parigino dove affronterĂ il russo Andrey Rublev, promosso senza giocare per il forfait di Arthur Fils. Il numero uno del mondo si è imposto nettamente sul 23enne ceco, numero 34 del mondo, con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-2 in un’ora e 34 minuti di tennis spettacolare. Per la cronaca: Lehecka non ha ancora vinto nemmeno un set nei quattro confronti diretti con Sinner. Sinner domina Lehecka in 3 set da antologia del tennis. Insomma, il nostro Jannik non smette di stupire al Roland Garros. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it