Droni su Kiev alla vigilia dei colloqui a Istanbul Crollano due ponti ferroviari russi

Mentre Kiev si prepara ai delicati colloqui di pace a Istanbul, la situazione sul campo peggiora drammaticamente. Due ponti ferroviari russi sono crollati, simbolo della vulnerabilità delle infrastrutture in guerra. Ma il prezzo più alto lo pagano i civili: dieci vite spezzate e oltre trenta feriti in un solo giorno. Questo triste bilancio sottolinea l’urgenza di una soluzione, in un conflitto che continua a segnare profondamente l'Europa.

Almeno 10 civili ucraini sono rimasti uccisi e altri 32 feriti nelle ultime 24 ore a causa di attacchi russi su varie regioni dell'Ucraina.

Zelensky invita Putin in Turchia mentre droni russi attaccano infrastrutture strategiche in Ucraina

