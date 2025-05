Drogati a 12 anni le misure di prevenzione | Educazione a legalità e cittadinanza

L'emergenza dipendenze tra i giovanissimi è un tema sempre più cruciale per il futuro della nostra società. Ieri, la Bct ha ospitato "Up to You", un'iniziativa fondamentale per sensibilizzare i ragazzi di 12 anni sulla legalità e le scelte consapevoli. Attraverso testimonianze dirette da chi ha affrontato il recupero, l'evento ha acceso i riflettori su un problema attuale, invitando tutti a riflettere: quanto sono informati i nostri giovani?

“Full immersion“ ieri mattina in Bct dedicata alla prevenzione sulle dipendenze, da sostanze e comportamentali. L’iniziativa “ Up to You ” è stata promossa da Prefettura di Terni e Ufficio scolastico territoriale in collaborazione con la Comunità Incontro di Amelia, con testimonianze dirette da parte di alcuni ospiti impegnati nel percorso di recupero. Non sono mancate, spiega la Comunità, "esperienze immersive che hanno attivamente coinvolto gli studenti per simulare, tramite l’utilizzo dei visori per la Realtà Virtuale Aumentata, gli effetti dell’uso delle sostanze". Ad “Up to You” hanno preso parte gli studenti delle scuole medie, "un target “strategico” per quanto riguarda la prevenzione – aggiunge la struttura di recupero – poiché è proprio tra i 12 e i 15 anni che i ragazzi, a volte poco più che bambini, si avvicinano ad alcol e sostanze e per educarli risulta determinante “giocare d’anticipo”". 🔗 Leggi su Lanazione.it