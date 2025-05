Droga nei boschi di Fino Mornasco | arrestato spacciatore con eroina cocaina e hashish

Un altro capitolo oscuro si scrive nei boschi di Fino Mornasco, dove la polizia ha arrestato un 34enne marocchino per spaccio di eroina, cocaina e hashish. Questa operazione mette in luce un fenomeno preoccupante: il traffico di droga che si insinua nei luoghi più insospettabili, riflettendo un trend crescente nel nostro Paese. La lotta contro questa piaga continua, ma ci ricorda quanto sia fondamentale restare vigili e uniti.

Un nuovo colpo al traffico di droga nei boschi comaschi. Nel pomeriggio di giovedì 30 maggio 2025, la polizia di stato di Como ha arrestato per spaccio un uomo di 34 anni di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale. L’operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Droga nei boschi di Fino Mornasco: arrestato spacciatore con eroina, cocaina e hashish

Cerca Video su questo argomento: Droga Boschi Fino Mornasco Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fino Mornasco, blitz nei boschi della droga: identiticate 3 persone, bonificata l’area

Si legge su ilgiorno.it: nel territorio del comune di Fino Mornasco, in provincia di Como. All'interno di un'area boschiva, i militari hanno localizzato un ‘bivacco della droga’. L'area è stata quindi bonificata.

Blitz antidroga nei boschi a Como, smantellata base operativa: quali tipi di sostanze sono state sequestrate

Segnala virgilio.it: Un 34enne marocchino è stato arrestato a Como per spaccio di droga. L'operazione si è svolta nei boschi di Fino Mornasco.

Fino Mornasco, rissa e coltellate nei boschi della droga: gravi due spacciatori

Lo riporta ilgiorno.it: Fino Mornasco (Como) - In ospedale sono finiti ... nota per essere uno dei punti di riferimento dello spaccio di droga, le circostanze di quell’agguato non sono chiare. A lanciare l’allarme ...