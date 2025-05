Drammatico incidente tra un’auto e una microcar che si ribalta lungo la carreggiata Lo scontro lungo la strada dei Monti Lepini Fortunatamente solo feriti lievi

Un drammatico incidente ha colpito la tranquilla strada dei Monti Lepini, con una microcar ribaltata dopo uno scontro con un’automobile. Fortunatamente, solo feriti lievi. Questo evento mette in luce la crescente attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto per i veicoli più piccoli. Mentre ci avviciniamo al periodo delle feste, riflettiamo sull'importanza di una guida responsabile. La sicurezza non è mai troppa: sei pronto a fare la tua parte?

Un grave incidente stradale ha scosso la Monti Lepini, precisamente nei pressi del McDonald's di Frosinone, dove ieri sera si è verificato uno scontro violento tra un'automobile e una microcar con un ragazzo a bordo. L'incidente è avvenuto poco prima dell'ora di cena, e ha visto la piccola vettura ribaltarsi, fermandosi al centro della carreggiata. L'intervento dei soccorsi e dei rilievi. Subito dopo l'incidente, sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto, le persone coinvolte nell'incidente non hanno riportato conseguenze gravi.

