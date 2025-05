Drammatico frontale tra auto | un morto e due persone in ospedale una in codice rosso

Un tragico incidente stradale ha colpito la provincia di Verona, strappando la vita a una persona e spedendo due feriti in ospedale, uno in codice rosso. Questo evento drammatico riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, tema sempre più cruciale in un'epoca in cui le distrazioni alla guida sono in aumento. Un momento di riflessione è necessario: quanto vale la nostra vita e quella degli altri su strada?

Drammatico incidente stradale in provincia di Verona nella tarda mattinata di sabato. Stando alle prime informazioni apprese, intorno alle ore 12, due auto si sarebbero scontrate frontalmente in via Trevenzuolo, nel Comune di Vigasio, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Sul. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Drammatico frontale tra auto: un morto e due persone in ospedale, una in codice rosso

Drammatico frontale tra un’auto ed una moto: sull’asfalto resta il corpo di Dario Antonini. Aveva 48 Anni. Il tragico scontro a Tor San Lorenzo

Un drammatico incidente stradale ha segnato la serata di martedì 13 maggio 2025 ad Ardea, a Tor San Lorenzo.

Incidente frontale in tangenziale: auto centra la cuspide dello svincolo e piomba su un'altra vettura. Un morto e un ferito grave

Lo riporta ilgazzettino.it: PORTOGRUARO (VENEZIA) - Un drammatico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 17 maggio, intorno alle 17.45 sullo svincolo di viale Udine lungo la tangenziale ...

