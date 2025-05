Dramma nelle campagne tra Niscemi e Caltagirone | donna si dà fuoco nell’auto grave una 56enne

Un tragico gesto di disperazione ha scosso le campagne siciliane: una donna di 56 anni si è data fuoco nella sua auto, un atto che solleva riflessioni profonde sui temi della salute mentale e dell'isolamento. In un periodo in cui il benessere psicologico è al centro del dibattito pubblico, è fondamentale non volgere lo sguardo da questi drammi silenziosi. La comunità deve unirsi per prevenire simili tragedie e supportare chi è in difficoltà.

Dramma nelle campagne tra Niscemi e Caltagirone. Una donna di 56 anni si è data fuoco all'interno della sua automobile, dopo essersi cosparsa di liquido infiammabile. L'episodio è avvenuto nelle campagne di contrada San Bartolo, al confine tra i territori di Niscemi (Caltanissetta) e Caltagirone (Catania). Trasporto d'urgenza con l'elisoccorso. La donna, soccorsa tempestivamente, è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova il reparto specializzato in Grandi ustioni. Le sue condizioni sarebbero gravi a causa delle estese bruciature riportate.