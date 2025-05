Dramma in ospedale | muore neonata sequestrata la salma

Un dramma che colpisce nel cuore: la piccola Antonietta, solo 13 giorni di vita, lascia un vuoto incolmabile a Giugliano. La sua morte improvvisa, seguita dal sequestro della salma, riaccende l'attenzione sulla fragilità della vita neonatale e sulle sfide che le famiglie affrontano in ospedale. In un contesto in cui l'emozione per la nascita si trasforma in dolore, è fondamentale riflettere sull'importanza della salute e del supporto nei momenti più

Sono ore di lutto a Giugliano per la morte di una neonata. La piccola Antonietta, infatti, è morta dopo solo 13 giorni di vita all'ospedale di Acerra. La piccola era nata all'ospedale di Frattamaggiore dove la mamma si era recata per dei forti dolori alla pancia.

