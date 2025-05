Dramma in casa | cade dal terrazzo muore a 68 anni

Una giornata di sole che si trasforma in tragedia: un uomo di 68 anni perde la vita dopo una caduta dal terrazzo a Donoratico. Questo drammatico incidente ci ricorda l'importanza di garantire la sicurezza nelle nostre abitazioni, soprattutto con l'arrivo della bella stagione, quando ci si lascia spesso distrarre dalla voglia di stare all'aria aperta. Attenzione e prevenzione: non sottovalutiamo mai i rischi domestici!

Donoratico (Livorno), 31 maggio 2025 – Un giorno di riposo che si trasforma in tragedia. A Donoratico, provincia di Livorno, un uomo di 68 anni è morto dopo essere caduto accidentalmente dal terrazzo di casa da un’altezza di circa 3-4 metri. È successo intorno alle 17 di oggi, sabato 31 maggio. Lanciato l’allarme al 112, sono intervenuti il prima possibile i soccorritori del 118. Non appena giunti sul posto, i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma per il 68enne non c’è stato nulla da fare. E i volontari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dramma in casa: cade dal terrazzo, muore a 68 anni

