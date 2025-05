Downhill da San Luca | le scuse social dei ciclisti ma i bolognesi bocciano l’impresa

Bologna, 31 maggio 2025 – Dopo la temeraria discesa da San Luca, i Bolo.riders si scusano con la città, ma il malcontento è palpabile. Questo episodio accende i riflettori sul crescente dibattito riguardo alla sicurezza e al rispetto del territorio urbano. La passione per la velocità può incontrare le regole della comunità? Un dilemma che coinvolge non solo i ciclisti, ma tutti noi. Come gestire la libertà in un contesto condiviso?

Bologna, 31 maggio 2025 – “Ci scusiamo con i cittadini che si sono sentiti offesi e preoccupati per le nostre azioni, e con le istituzioni”. Così inizia il lungo messaggio pubblicato su Instagram da Bolo.riders, il gruppo di appassionati che si è reso protagonista della spericolata discesa ‘ downhill’ da San Luca ripresa dalle telecamere, che ha suscitato un vespaio in città. “Siamo consapevoli che il Portico di San Luca è un luogo simbolico, patrimonio dell’Unesco, e che il gesto sportivo possa essere percepito come mancanza di rispetto”, continua il gruppo. “Non l’abbiamo fatto per sfidare o infrangere la legge – chiude il messaggio –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Downhill da San Luca: le scuse social dei ciclisti, ma i bolognesi bocciano l’impresa

