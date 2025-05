Dove vedere Paolini-Svitolina in tv Roland Garros 2025 | orario esatto programma streaming

Domani, 1° giugno, non perdere il confronto tra Jasmine Paolini ed Elina Svitolina agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Un match che promette emozioni forti, visto il talento emergente della toscana e la grinta dell'ucraina, esperta nei grandi eventi. Scopri come l'italiana affronta una delle sfide più impegnative della sua carriera, in un contesto che celebra il tennis al massimo livello! Assicurati di sintonizzarti!

Domani, domenica 1° giugno, Jasmine Paolini giocherà contro l’ucraina Elina Svitolina negli ottavi di finale del Roland Garros 2025. La toscana è attesa da una partita complicata, contro un’avversaria di grande esperienza, che ama giocare sui campi parigini e ha sempre grandi motivazioni. Un confronto che richiederà un livello di tennis molto elevato alla n.4 del ranking. Svitolina, sul rosso, vale decisamente di più della sua classifica e inoltre nel recente passato ha dimostrato di saper battere Paolini. Il riferimento è all’incrocio di quest’anno negli Australian Open. Vinto il primo set dall’azzurra, poi l’ucraina non ha fatto più toccare palla a Jasmine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere Paolini-Svitolina in tv, Roland Garros 2025: orario esatto, programma, streaming

LIVE Paolini-Yuan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: vince Svitolina, due match maschili prima dell'azzurra

Segui in diretta live da Roland Garros 2025 le emozioni dei match principali: Svitolina vola avanti, mentre prima vincono due sfidanti maschili.

