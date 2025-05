Dove vedere Napoli Primavera-Virtus Entella | chi trasmette la finale playoff degli azzurrini

Domani, 31 maggio, il Napoli Primavera scende in campo per una finale playoff da non perdere contro la Virtus Entella. Questo match rappresenta un'opportunitĂ cruciale per i giovani talenti azzurri e per il futuro del club. SarĂ possibile seguire l'evento in tv e streaming, un modo perfetto per sostenere la nuova generazione di calciatori che potrebbe diventare il futuro della Serie A. Non perdere l'occasione di tifare per gli azzurrini!

DOVE VEDERE NAPOLI PRIMAVERA-VIRTUS ENTELLA: le soluzioni in tv e streaming per assistere alla finale playoff degli azzurrini. Domani, 31 maggio, avverrĂ una gara importantissima per il futuro del Napoli: si tratta del match valido per la finale dei play-off del Campionato Primavera 2 che vedrĂ fronteggiarsi Napoli e Virtus Entella. La gara si disputerĂ allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 14.30. L’ingresso all’impianto sarĂ gratuito e, come comunicato dal club, prevederĂ anche la consegna di gadget a tema Scudetto. La societĂ ha chiesto grande partecipazione alla gara, anche per bocca di alcuni tesserati come l’allenatore Conte e il capitano Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dove vedere Napoli Primavera-Virtus Entella: chi trasmette la finale playoff degli azzurrini

