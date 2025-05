Dove vedere Musetti-Rune in tv Roland Garros 2025 | orario esatto programma streaming

Domani, domenica 1° giugno, il tennis italiano sarà in fibrillazione: Lorenzo Musetti sfida Holger Rune agli ottavi del Roland Garros 2025! Il match, che inizierà alle 20.15 sul prestigioso Philippe-Chatrier, promette emozioni forti. Entrambi i giocatori rappresentano la nuova generazione, pronta a riscrivere la storia del tennis. Non perderti questo epico scontro tra talento e grinta! Sintonizzati per scoprire chi avrà la meglio in questa battaglia.

Domani, domenica 1° giugno, Lorenzo Musetti affronterà Holger Rune nell’incontro valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Sul campo del Philippe-Chatrier a Parigi, la sfida tra l’azzurro e il danese caratterizzerà la sessione serale, con inizio non prima delle 20.15. Un match di grande fascino, tra due tennisti in grado di esprimere un livello molto alto sulla terra rossa. Musetti dovrà sfatare un tabù. Nei fatti, il toscano non è mai riuscito a battere Rune nelle due partite precedentemente disputate, ovvero sull’erba del Queen’s nel 2023 e sul cemento di Indian Wells nel 2024. Vero è che il carrarino ha avuto una crescita esponenziale nel corso degli ultimi mesi e specialmente sulla terra ha fatto vedere grandi cose. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere Musetti-Rune in tv, Roland Garros 2025: orario esatto, programma, streaming

I possibili avversari di Lorenzo Musetti al Roland Garros turno per turno: Rune lo spauracchio da evitare agli ottavi

Lorenzo Musetti, ottavo nel ranking mondiale, si prepara a sfidare avversari di altissimo livello nel suo cammino a Roland Garros.

Cerca Video su questo argomento: Vedere Musetti Rune Tv Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Musetti-Rune agli ottavi di finale: quando si gioca e dove vederla; Musetti agli ottavi: batte Navone e trova Rune; Musetti-Rune, ottavi Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; FINALE Musetti-Navone: 4-6 6-4 6-3 6-2: Lorenzo vola agli ottavi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Musetti-Rune al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming

Secondo sport.sky.it: Per la terza volta agli ottavi a Parigi, Lorenzo Musetti sfida Holger Rune: all'orizzonte c'è il primo quarto di finale in carriera al Roland Garros. Il match è in programma domenica alle 20.15 e sarà ...

Dove vedere Musetti-Rune in tv, Roland Garros 2025: orario esatto, programma, streaming

Segnala oasport.it: Domani, domenica 1° giugno, Lorenzo Musetti affronterà Holger Rune nell'incontro valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Sul campo del ...

Roland Garros 2025, Lorenzo Musetti - Rune: dove vedere il match in tv e streaming

Lo riporta tag24.it: Lorenzo Musetti scende in campo per gli ottavi di finale del Roland Garros contro Holger Rune. Andiamo a scoprire dove vedere il match in tv e streaming.