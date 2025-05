Dove passa domani il Giro d’Italia tappa Roma-Roma | Comuni Province e Regioni attraversate

Domani, Roma si prepara a vivere l’epilogo del Giro d'Italia 2025! La Città Eterna ospiterà la ventunesima tappa, un percorso di 143 km che attraverserà luoghi iconici e quartieri storici. Con partenza fittizia alle 15.05, i ciclisti saranno protagonisti di un evento che celebra non solo lo sport, ma anche la cultura italiana. Non perdere l’opportunità di vivere l’emozione della corsa e scoprire Roma come mai prima d’ora!

Sarà la Città Eterna ad ospitare la ventunesima ed ultima frazione dell’ edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, in programma nella giornata di domani, domenica 1° giugno 2025: partenza ed arrivo a Roma per un totale di 143 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 15.05, mentre la partenza reale avverrà alle ore 15.25, infine l’arrivo è calcolato tra le 18.36 e le 18.54: di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2025. Giro d’Italia 2025: tutte le Province e le Regioni attraversate tappa per tappa CRONOTABELLA 21A TAPPA 1° GIUGNO GIRO D’ITALIA 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove passa domani il Giro d’Italia, tappa Roma-Roma: Comuni, Province e Regioni attraversate

