Doué man of the match nell' Inter deludono tutti Le pagelle della finale di Champions

Una finale di Champions disastrosa per l'Inter, travolta da un PSG stratosferico. Spiccano le prestazioni di Hakimi e Vitinha, ma è Doué a rubare la scena, conquistando il titolo di Man of the Match. In un contesto in cui le aspettative erano altissime, l'Inter ha deluso, con Thuram unico a tentare una reazione. Questo match ci ricorda che nel calcio, a volte, la differenza la fa chi sa brillare nel momento decisivo.

Un Psg stratosferico domina la finale. Su tutti brillano Hakimi, Vitinha e Doué. Nell'Inter tutti male, ci prova solo Thuram.

