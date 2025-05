Dott Brogna a Paideia | awake surgery mappa e preserva linguaggio memoria e identità

La chirurgia del cervello entra in una nuova era grazie all’“awake surgery”, una tecnica innovativa che mappa i network neuronali mentre il paziente è sveglio e attivo. Questo approccio non solo preserva il linguaggio e la memoria, ma consente anche ai pazienti di suonare strumenti musicali durante l’intervento! Un incredibile esempio di come la medicina stia abbracciando la tecnologia per migliorare la qualità della vita. Non è solo chirurgia, è un atto di arte e scienza!

Durante l'intervento, il paziente può persino suonare il sassofono, evidenziando la precisione con cui vengono preservate funzioni essenziali quali il linguaggio, la memoria .

