Doppietta storica per le Marche | Loreto e Corinaldo trionfano nei tornei scolastici

Le Marche scrivono una pagina di storia sportiva! L’Istituto Comprensivo "G. Solari" di Loreto e l’IC Corinaldo conquistano i rispettivi tornei di calcio a 5, un successo che segna il trionfo di ben 37.480 giovani atleti. Questo risultato non è solo una vittoria locale, ma rappresenta un segnale forte per promuovere l'inclusione e l'importanza dello sport tra le nuove generazioni. Unire passione e valori: la vera essenza del gioco!

Doppietta Marche: l’Istituto Comprensivo "G. Solari" di Loreto trionfa in "Ragazze in Gioco" e l’IC Corinaldo in "Tutti in Goal". Due manifestazioni di calcio a 5, alle quali hanno preso parte 37.480 ragazze e ragazzi e 338 istituti, racchiuse in un’unica "Valori in rete", il macro progetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con la FIGC e il Settore Giovanile e Scolastico. Mai nessuna regione era riuscita nell’impresa di primeggiare in entrambi i progetti. Netto il percorso della squadra femminile dell’IC di Loreto: primo posto nel girone davanti alla Puglia (16-0) e all’Emilia Romagna (5-0). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it