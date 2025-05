Doppia sconfitta per Swim Project | battute Verona e Preganziol

La Swim Project affronta un sabato difficile, con due sconfitte a Verona e Preganziol. La prima squadra ha subito un pesante 19-3 contro la Rari Nantes Verona, che ora punta ai playoff per la serie B. Questo risultato mette in luce una sfida più ampia: la crescente competitività della pallanuoto italiana. Riuscirà Swim Project a rialzarsi e trovare la strategia giusta per fronteggiare avversari sempre più agguerriti?

Doppia sconfitta, sabato scorso a Verona e Preganziol, per le formazioni di pallanuoto della Swim Project sia della prima squadra che delle compagine Juniores. La prima squadra ha perso contro Rari Nantes Verona per 19-3, match in un'unica direzione a favore dei veronesi che si giocano il secondo posto e l'accesso ai play off per salire in serie B. Sconfitta anche per la categoria Juniores contro Stilelibero Preganziol, match che proietta già al prossimo anno, i tanti giovani della categoria Ragazzi in rosa per testare la squadra in vista della futura stagione. Primo tempo con parecchi cambi di fronte che premia Preganziol in attacco, fino al 2-0.

