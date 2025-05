Dopo le accuse ingiuste ai novax mi schifano tutti la falsa citazione attribuita a Diego Abatantuono

La disinformazione dilaga e, nel contesto di un dibattito acceso sui vaccini, anche figure pubbliche come Diego Abatantuono diventano bersaglio di fake news. Recentemente, uno screenshot contraffatto ha attribuito all'attore parole mai pronunciate, generando confusione e indignazione. Questo episodio sottolinea l'importanza di verificare le fonti: in un mondo in cui la verità è sempre più sfuggente, l'informazione corretta è un'arma fondamentale. Rimanere informati è essenziale!

Circola lo screenshot di un presunto articolo del Corriere della Sera che riporterebbe un’intervista a Diego Abatantuono sui No Vax. Secondo quanto riportato nell’immagine, l’attore avrebbe dichiarato al giornalista Renato Franco che «Dopo le accuse ingiuste ai novax mi schifano tutti». In realtà , si tratta di una grossolana bufala: la vera intervista parlava di tutt’altro. Per chi ha fretta. Lo screenshot riporta evidenti errori dovuti a un pessimo fotomontaggio.. I caratteri del testo sono sbagagliati e mal allineati.. L’intervista vera parla di altro.. Analisi. Nello screenshot troviamo due presunte fonti, ossia Mediaset Infinity e il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - «Dopo le accuse ingiuste ai novax mi schifano tutti», la falsa citazione attribuita a Diego Abatantuono

