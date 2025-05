Dopo la Puglia anche l' Emilia-Romagna interrompe le relazioni con Israele

Dopo la Puglia, anche l'Emilia-Romagna fa sentire la sua voce: il presidente Michele De Pascale interrompe le relazioni con Israele, segnando un passo significativo in un contesto di crescenti tensioni globali. Questa decisione riflette un sentimento di solidarietà verso chi soffre e si inserisce in un trend più ampio di attivismo politico e sociale. I cittadini si interrogano: fino a che punto si può spingere l'impegno per la pace?

AGI - L' Emilia-Romagna interrompe le relazioni istituzionali con Israele. Lo dichiara il presidente della Regione Michele De Pascale in una lettera inviata questo pomeriggio alla Giunta e a tutti i direttori generali e dirigenti della Regione e delle Agenzie regionali a essa collegate. "A fronte delle gravissime violenze in atto nella Striscia di Gaza, che continuano a colpire duramente la popolazione civile - come dimostrano anche i drammatici eventi degli ultimi giorni a Rafah - e in considerazione del procedimento avviato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, vi invito a interrompere ogni forma di relazione istituzionale con i rappresentanti del suddetto Governo e con tutti i soggetti a esso direttamente riconducibili che non siano apertamente e dichiaratamente motivati dalla volontà di porre fine al massacro in corso, fino a che il rispetto del diritto internazionale non venga ripristinato". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dopo la Puglia, anche l'Emilia-Romagna interrompe le relazioni con Israele

