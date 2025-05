Dopo la Puglia anche l' Emilia-Romagna e Bologna interrompono le relazioni con Israele

Dopo la Puglia, anche l'Emilia-Romagna taglia i legami con Israele. Questa decisione del presidente Michele De Pascale riflette una crescente sensibilità verso le questioni umanitarie e un forte richiamo alla responsabilità politica. Un trend che si intensifica in tutta Italia, dove le amministrazioni locali stanno ripensando il loro ruolo nel contesto internazionale. La domanda sorge spontanea: quali saranno le prossime mosse delle istituzioni italiane?

AGI - L' Emilia-Romagna interrompe le relazioni istituzionali con Israele. Lo dichiara il presidente della Regione Michele De Pascale in una lettera inviata questo pomeriggio alla Giunta e a tutti i direttori generali e dirigenti della Regione e delle Agenzie regionali a essa collegate. "A fronte delle gravissime violenze in atto nella Striscia di Gaza, che continuano a colpire duramente la popolazione civile - come dimostrano anche i drammatici eventi degli ultimi giorni a Rafah - e in considerazione del procedimento avviato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, vi invito a interrompere ogni forma di relazione istituzionale con i rappresentanti del suddetto Governo e con tutti i soggetti a esso direttamente riconducibili che non siano apertamente e dichiaratamente motivati dalla volontà di porre fine al massacro in corso, fino a che il rispetto del diritto internazionale non venga ripristinato". 🔗 Leggi su Agi.it