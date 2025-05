Donoratico | muore cadendo dal balcone di casa Stava riparando una tenda

Tragico incidente a Donoratico, dove un uomo di 67 anni ha perso la vita cadendo dal balcone mentre sistemava una tenda. Questo evento mette in luce l'importanza della sicurezza domestica, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui piccole distrazioni possono avere conseguenze fatali. La sua storia ci invita a riflettere su quanto sia fondamentale prestare attenzione alle normali attività quotidiane. Non sottovalutiamo mai la sicurezza in casa!

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 con un'ambulanza con medico che hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, ma per il 67enne purtroppo non c'è stato nulla da fare L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Donoratico: muore cadendo dal balcone di casa. Stava riparando una tenda

Cerca Video su questo argomento: Donoratico Muore Cadendo Balcone Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cade dal terrazzo di casa e muore nel Livornese

Secondo ansa.it: Un uomo di 68 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi dopo aver sbattuto violentemente la testa in seguito ad una caduta dal terrazzo di casa a Donoratico (Livorno). (ANSA) ...