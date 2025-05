Donne in Nero flash-mob | Ogni gesto e parola conta Noi in piazza per la pace

In un mondo in cui i conflitti sembrano moltiplicarsi, il flash mob delle Donne in Nero in Piazza Duomo ci ricorda che ogni gesto conta. Vestite di nero e in silenzio, hanno chiesto pace per Gaza e per tutti i luoghi straziati dalla guerra. Questo evento, ultimo dei Venerdì di Maggio, non è solo un atto di protesta, ma un invito a riflettere su quanto sia vitale unirsi per la pace. Cambiare il mondo inizia da qui!

Ultimo appuntamento dei venerdì di maggio con le Donne in Nero che hanno manifestato in Piazza Duomo contro il genocidio a Gaza e a favore della pace. Decine di persone vestite di nero in segno di lutto sono rimaste immobili e in silenzio dinanzi al Duomo per mandare un messaggio di protesta contro ogni guerra. "Siamo per la pace ovunque perchĂ© quella in Palestina non è l’unica guerra in atto" racconta Rita Biancalani, promotrice dell’evento: "Abbiamo voluto esprimerci attraverso un momento di silenzio per tirarci fuori, simbolicamente, da chi usa la guerra come strumento o mezzo di rapporto e relazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donne in Nero, flash-mob : "Ogni gesto e parola conta. Noi in piazza per la pace"

