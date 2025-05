Donnarumma | "Vincere gli Europei più bello che vincere la Champions Resto al PSG? Non lo so"

Gigio Donnarumma non ha dubbi: vincere gli Europei è un'emozione unica, superiore anche alla Champions League. Dopo una vittoria schiacciante contro l'Inter, il portiere del PSG ha condiviso le sue emozioni, rivelando che le sue lacrime raccontano una storia di sacrifici e passioni. In un calcio sempre più dominato dagli affari, le emozioni autentiche dei giocatori ci ricordano il vero valore dello sport. Resterà al PSG? Solo il tempo lo dirà!

Gigio Donnarumma, portiere campione d`Europa col PSG, ha commentato a Sky la partita vinta per 5-0 contro l`Inter: `Nelle mie lacrime c`è tutto.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Argomenti simili trattati di recente

ESCLUSIVA IN – Marco Rossi (CT Ungheria): «Napoli, sorpreso! Donnarumma o Sommer da pallone d’Oro. Inter, 2 fotogrammi»

In un'intervista esclusiva su Inter-News.it, Marco Rossi, CT dell'Ungheria, condivide le sue impressioni sul duello tra Inter e Napoli e il tema del Pallone d'Oro, con i nomi di Donnarumma e Sommer in primo piano.

Cerca Video su questo argomento: Donnarumma Ampquotvincere Europei Bello Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Donnarumma: "Vincere gli Europei più bello che vincere la Champions. Resto al PSG? Non lo so"

Segnala calciomercato.com: Gigio Donnarumma, portiere campione d`Europa col PSG, ha commentato a Sky la partita vinta per 5-0 contro l`Inter: `Nelle mie lacrime c`è tutto. Eravamo quasi fuori.

Donnarumma esaltato dalla stampa europea: "L'uomo montagna quasi imbattibile"

Si legge su msn.com: Tutti pazzi per Donnarumma. La stampa europea celebra il portiere del Psg e della Nazionale dopo la qualificazione e in finale di Champions League e pregusta la supersfida con l'Inter di Sommer ...

Donnarumma, dopo Europei incontro Milan

Riporta ansa.it: Gianluigi Donnarumma chiede scusa per il tweet di ... confermando di voler prendere ogni decisione una volta terminato l'Europeo Under21: ''Oggi con un mio tweet ho scatenato un vero putiferio ...