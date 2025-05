Donnarumma | La tranquillità ha premiato il PSG Rinnovo? Vediamo…

Donnarumma sorride, il PSG si aggiudica la Champions e lui brinda a un futuro incerto. La tranquillità ritrovata dopo una stagione turbolenta ha premiato il talento azzurro, ormai pilastro della squadra parigina. Ma quali saranno i prossimi passi? Con il calciomercato che si avvicina, l'attenzione su Gigio è alle stelle. Le sue lacrime testimoniano non solo la vittoria, ma anche la resilienza di un atleta pronto a scrivere nuove pagine della sua carriera.

Gigio Donnarumma festeggia col suo Psg, dopo aver battuto i compagni azzurri dell'Inter per 5-0. Al termine della finale di Champions League il portiere parla anche del suo futuro. IL PERCORSO – Le parole di Gigio Donnarumma al termine di Psg-Inter su Sky Sport: « In queste lacrime c'è tutta la stagione dura che è stata. A pensare che eravamo quasi fuori dalla Champions League, perdevamo 2-0 contro il Manchester City in casa. Poi siamo riusciti a reagire, siamo usciti fuori, e da lì è partita la nostra rincorsa. Ce la godiamo tutta perché abbiamo fatto una stagione straordinaria. Ci lascia tranquilli, liberi, a casa con la famiglia.