Donnarumma Juve | rinnova col Psg dopo la vittoria della Champions? L’ex obiettivo bianconero reagisce così alla domanda sul futuro cosa ha detto

Donnarumma, fresco vincitore della Champions League, ha rinnovato il suo contratto con il PSG, lasciando i tifosi della Juventus con l'amaro in bocca. Durante un'intervista post-finale, il portiere ha risposto enigmaticamente riguardo al suo futuro. Che sia una chiara dichiarazione d’intenti o una strategia? In un calcio in continua evoluzione, la sua scelta segna un punto cruciale nel dibattito su dove si trovano le migliori opportunità per i talenti italiani.

Donnarumma Juve: il portiere rinnova col Psg? Ha parlato così del suo futuro dopo la finale di Champions League vinta con l’Inter. Intervistato da Sky dopo la finale di Champions League vinta contro l’Inter, Gianluigi Donnarumma è stato interrogato anche sul futuro. Con un contratto in scadenza nel 2026, l’ex obiettivo del calciomercato Juve non si è voluto sbilanciare. Ecco cosa ha detto il portiere del Psg sul possibile rinnovo. RINNOVO – «Non lo so vediamo in questi giorni, Ora la Nazionale, bisogna andare lì concentrati, nella maniera gusta per affrontare due partite importanti». Secondo Gianluca Di Marzio, il Paris non dovrebbe privarsi del suo portiere nel prossimo calciomercato e lavorerà al suo rinnovo di contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Donnarumma Juve: rinnova col Psg dopo la vittoria della Champions? L’ex obiettivo bianconero reagisce così alla domanda sul futuro, cosa ha detto

Altre letture consigliate

L’Atalanta giocherà ancora in Champions League, Roma sconfitta 2-1 dopo cinque mesi

L'Atalanta conquista un altro storico traguardo, qualificandosi per la Champions League dopo la vittoria 2-1 sulla Roma.

Cerca Video su questo argomento: Donnarumma Juve Rinnova Psg Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Donnarumma Juve: rinnova col Psg? Reagisce alla domanda; Donnarumma in Serie A: blitz dopo la finale Champions; Ag. Donnarumma: Rinnovo con il PSG? Non abbiamo fretta. Dall'Inter non è arrivato nulla; TOP NEWS ore 13 - Napoli, ambiziosa idea Donnarumma. Juve, ora tocca a Pioli. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Donnarumma Juve: rinnova col Psg dopo la vittoria della Champions? L’ex obiettivo bianconero reagisce così alla domanda sul futuro, cosa ha detto

Lo riporta juventusnews24.com: Donnarumma Juve: il portiere rinnova col Psg? Ha parlato così del suo futuro dopo la finale di Champions League vinta con l’Inter Intervistato da Sky dopo la finale di Champions League vinta contro l’ ...

Donnarumma: "Vincere gli Europei più bello che vincere la Champions. Resto al PSG? Non lo so"

Secondo calciomercato.com: Gigio Donnarumma, portiere campione d`Europa col PSG, ha commentato a Sky la partita vinta per 5-0 contro l`Inter: `Nelle mie lacrime c`è tutto. Eravamo quasi fuori.

Trionfo PSG, da Donnarumma a Kvara passando per Hakimi: quanti ex della Serie A

Lo riporta msn.com: Ben cinque titolari della squadra titolare scesa in campo contro l'Inter a Monaco hanno lasciato un'impronta nel nostro campionato.