Donnarumma il Napoli farà un tentativo per ingaggiarlo Meret potrebbe passare al Milan Tmw

In un finale di Champions che promette emozioni forti, il futuro di Gigio Donnarumma si fa avvincente. Con il Napoli pronto a lanciarsi su di lui e Meret che potrebbe partire per il Milan, si apre un nuovo capitolo nel calciomercato. La tensione cresce, non solo per la partita, ma anche per le scelte strategiche delle squadre. Chi riuscirà a garantire un portiere da sogno? Rimanete sintonizzati!

Gigio Donnarumma questa sera disputerà la finale di Champions League contro l’Inter. Il suo contratto col Psg è in scadenza nel 2026 e in stand-by per il rinnovo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli potrebbe pensare di fare un tentativo. Il Napoli farà un tentativo concreto per ingaggiare Donnarumma. Il portale scrive: Per la porta verrà fatto un tentativo concreto per Gigio Donnarumma. È una pista che potrebbe accendersi nelle prossime settimane. A Meret, che certamente non resterebbe a fare il secondo, a quel punto si potrebbe pensare il Milan in caso di addio con Maignan: sarebbe un profilo ideale per la voglia di italianità presente nel nuovo corso rossonero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Donnarumma, il Napoli farà un tentativo per ingaggiarlo. Meret potrebbe passare al Milan (Tmw)

ESCLUSIVA IN – Marco Rossi (CT Ungheria): «Napoli, sorpreso! Donnarumma o Sommer da pallone d’Oro. Inter, 2 fotogrammi»

In un'intervista esclusiva su Inter-News.it, Marco Rossi, CT dell'Ungheria, condivide le sue impressioni sul duello tra Inter e Napoli e il tema del Pallone d'Oro, con i nomi di Donnarumma e Sommer in primo piano.

