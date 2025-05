Donnarumma dal PSG all’Inter | annuncio esplosivo prima della finale Champions

È ufficiale: Donnarumma potrebbe passare dal PSG all'Inter, un annuncio che scuote il mondo del calcio proprio prima della finale di Champions. Mentre il portiere si prepara a difendere la porta parigina contro i nerazzurri, le voci di mercato si intensificano, sottolineando l'interesse dell'Inter. Questo colpo non solo rilancerebbe le ambizioni dei milanesi, ma segnerebbe un clamoroso ritorno al passato per ‘Gigio’. Chi vincerà stasera?

Le ultime sul futuro del portiere del PSG, avversario stasera dell’Inter a Monaco di Baviera ma anche obiettivo di mercato della dirigenza nerazzurra ‘Gigio’ Donnarumma è atteso tra i grandi protagonisti della finale Champions tra PSG e Inter in programma questa sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il portiere ex Milan ha fin qui disputato una stagione super, trascinando con prestazioni straordinarie la squadra di Luis Enrique all’appuntamento stagionale più importante. Non è un mistero, Donnarumma è da tempo nel mirino della stessa Inter. Marotta e Ausilio pregustano il colpaccio a zero, visto che il classe ’99 è in scadenza contrattuale nel 2026 e, al momento, non ha ancora trovato un accordo con il club transalpino per il prolungamento. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Donnarumma dal PSG all’Inter: annuncio esplosivo prima della finale Champions

ESCLUSIVA IN – Marco Rossi (CT Ungheria): «Napoli, sorpreso! Donnarumma o Sommer da pallone d’Oro. Inter, 2 fotogrammi»

In un'intervista esclusiva su Inter-News.it, Marco Rossi, CT dell'Ungheria, condivide le sue impressioni sul duello tra Inter e Napoli e il tema del Pallone d'Oro, con i nomi di Donnarumma e Sommer in primo piano.

Cerca Video su questo argomento: Donnarumma Psg Inter Annuncio Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Donnarumma all’Inter: arriva l’annuncio prima della finale; Donnarumma o Sommer? Dembélé o Lautaro? Psg-Inter, formazioni a confronto; Champions League: l'Inter a caccia del quarto sigillo contro Donnarumma e il Psg; FlashFocus: Donnarumma e Sommer fondamentali per le speranze Champions di PSG e Inter. 🔗Cosa riportano altre fonti

Donnarumma dal PSG all’Inter: annuncio esplosivo prima della finale Champions

Da calciomercato.it: ‘Gigio’ Donnarumma è atteso tra i grandi protagonisti della finale Champions tra PSG e Inter in programma questa sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il portiere ex Milan ha fin qui disputato ...

Donnarumma all’Inter: arriva l’annuncio prima della finale

Scrive calciomercato.it: 'Gigio' Donnarumma sfiderà l'Inter nella finale di Champions League: l'annuncio del suo agente sull'interesse dei nerazzurri ...

Buffon incorona Donnarumma: «Spero possa vincere questa Champions. Inter? Per me in percentuale ha queste possibilità»

Si legge su juventusnews24.com: Buffon incorona Donnarumma: le parole dell’ex portiere ai microfoni di AS in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter. Cosa ha detto Gianluigi Buffon è intervenuto ad AS per parlare dell ...