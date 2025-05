Donnarumma a Sky | Stagione straordinaria ce la godiamo tutta questa Champions! Resto al Psg? Vediamo…

Gianluigi Donnarumma celebra una stagione da sogno con il PSG, dopo la schiacciante vittoria in Champions League. Il portiere, intervistato da Sky, si dice entusiasta e lascia aperta la porta per un futuro incerto: "Resto al PSG? Vediamo...". In un calcio sempre più dominato dai contratti multimilionari, le sue parole accendono interrogativi sul destino dei campioni. Riuscirà l'italiano a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera?

Donnarumma a Sky: «Stagione straordinaria, ce la godiamo tutta questa Champions! Resto al Psg? Vediamo. » Le parole del portiere nerazzurro. Intervenuto nel corso del postpartita di PSG Inter, finale di Champions League stravinta dai francesi per 5 a 0, Gianluigi Donnarumma ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport COSA C'E' IN QUELLE LACRIME? – « C'è tutto, tutta la stagione anche dura che è stata. A pensare che eravamo quasi fuori dalla Champions, poi siamo riusciti a reagire col City e da lì è partita la nostra rincorsa. Adesso ce la godiamo tutta, abbiamo fatto una stagione straordinaria ».

