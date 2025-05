Donna uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia l’uomo alla guida positivo alla cocaina

Una tragedia che colpisce nel profondo: la spiaggia di Cervia, simbolo di relax e bellezza estiva, diventa il teatro di un terribile incidente. Lerry Gnoli, positivo alla cocaina, ha travolto Elisa Spadavecchia con una ruspa. Questo evento mette in luce il crescente problema della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, un trend allarmante che richiede maggiore attenzione e misure di sicurezza. Non possiamo permettere che scelte irresponsabili rovinino momenti di gioia.

È risultato positivo alla cocaina il 54enne Lerry Gnoli, che alla guida di una ruspa ha travolto e ucciso la 66enne Elisa Spadavecchia su una spiaggia di Pinarella di Cervia, lungo il litorale romagnolo. È questo l’esito delle analisi tossicologiche a cui è stato sottoposto Gnoli: dalle indagini sul suo conto è emerso che già nel 2022 era risultato positivo alla cocaina dopo aver investito un 83enne mentre si trovava alla guida – senza patente – di un furgone. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Donna uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia, l’uomo alla guida positivo alla cocaina

Travolta da una ruspa in spiaggia, il testimone: “Andava troppo forte. Potevo morire anche io”

Il testimone stava passeggiando sulla spiaggia di Ravenna, quando una ruspa, che procedeva troppo velocemente, lo ha travolto.

