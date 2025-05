Donna uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia l’uomo alla guida positivo alla cocaina

Una tragedia che scuote la tranquillità delle spiagge romagnole: una donna di 66 anni perde la vita travolta da una ruspa, guidata da un uomo positivo alla cocaina. Questo drammatico incidente non è solo un fatto di cronaca, ma un campanello d’allarme su un problema che affligge la nostra società: l'abuso di sostanze e la sicurezza pubblica. Riflessioni urgenti per garantire un'estate serena a tutti.

È risultato positivo alla cocaina il 54enne Lerry Gnoli, che alla guida di una ruspa ha travolto e ucciso la 66enne Elisa Spadavecchia su una spiaggia di Pinarella di Cervia, lungo il litorale romagnolo. È questo l’esito delle analisi tossicologiche a cui è stato sottoposto Gnoli: dalle indagini sul suo conto è emerso che già nel 2022 era risultato positivo alla cocaina dopo aver investito un 83enne mentre si trovava alla guida – senza patente – di un furgone. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Donna uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia, l’uomo alla guida positivo alla cocaina

Travolta da una ruspa in spiaggia, il testimone: “Andava troppo forte. Potevo morire anche io”

Il testimone stava passeggiando sulla spiaggia di Ravenna, quando una ruspa, che procedeva troppo velocemente, lo ha travolto.

