Donna travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia l’autista è risultato positivo alla cocaina

Una tragedia che scuote Cervia e l'intera Romagna: una donna è stata fatalmente travolta da una ruspa mentre si trovava in spiaggia. Il conducente, risultato positivo alla cocaina, riporta alla luce un problema sempre più attuale: la sicurezza nelle aree pubbliche e il consumo di droghe. Questo incidente mette in evidenza l'urgenza di interventi più severi per garantire la protezione dei cittadini. La vita può cambiare in un attimo.

(Adnkronos) – È risultato positivo alla cocaina Lerry Gnoli, il 54enne accusato di aver ucciso Elisa Spadavecchia, la 66enne che ha perso la vita sabato scorso su una spiaggia di Pinarella di Cervia, sul litorale romagnolo. L'uomo era alla guida della ruspa che ha travolto la vittima e, accortosi dell'incidente, ha subito chiamato i soccorsi.

Uccisa da una ruspa in spiaggia: tragedia a Pinarella di Cervia

Una tragedia si è consumata questa mattina a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata fatalmente investita da una ruspa durante le operazioni di sistemazione della spiaggia, probabilmente a causa del maltempo dei giorni precedenti.

