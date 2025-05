Donna si dà fuoco in auto è grave | trasferita con elicottero del 118 al Cannizzaro

Un gesto estremo che solleva interrogativi sulla salute mentale in un periodo in cui le difficoltà quotidiane aumentano. Una donna di 56 anni, in un atto disperato, si è data fuoco nella sua auto, rivelando la fragilità umana di fronte a situazioni insostenibili. L’episodio, avvenuto nelle campagne siciliane, ci invita a riflettere sull'importanza di ascoltare e sostenere chi attraversa momenti bui. La speranza è che riceva le cure necessarie per riprendersi.

Una 56enne si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco all'interno della sua auto, nelle campagne di contrada San Bartolo, tra Niscemi e Caltagirone. Soccorsa, la donna è stata trasferita d'urgenza con un elicottero del 118 all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove c'è il reparto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Donna si dà fuoco in auto, è grave: trasferita con elicottero del 118 al Cannizzaro

