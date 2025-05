Donna ferita e in stato confusionale chiede aiuto in strada | soccorsa da due passanti

Un episodio inquietante che riflette un trend crescente di violenza nelle nostre città. Ieri sera, ad Aversa, una donna ferita ha chiesto aiuto in strada, creando momenti di tensione. Fortunatamente, due passanti sono intervenuti, ma ciò solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica. È fondamentale rispondere a questi segnali e promuovere una cultura di solidarietà e vigilanza. La comunità deve unirsi per proteggere i più vulnerabili.

Momenti drammatici si sono verificati nella serata di ieri (30 maggio) intorno alle ore 20, all’angolo tra viale Olimpico e via Aprile ad Aversa. Una donna, visibilmente ferita al capo e in stato confusionale, è stata vista in strada mentre chiedeva aiuto. Aveva la testa fasciata e il corpo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Donna ferita e in stato confusionale chiede aiuto in strada: soccorsa da due passanti

Auto si schianta contro il new jersey e si capovolge: donna ferita sulla E45

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 17 maggio 2025, lungo la E45 a Città di Castello. Un'auto, sbandando e senza coinvolgere altri veicoli, si è schiantata contro il new jersey e si è capovolta.

