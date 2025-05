Donna escursionista si infortuna alla faggeta | intervento dei vigili del fuoco per recuperarla

Oggi, il richiamo della natura si è trasformato in una corsa contro il tempo. Una donna escursionista di 50 anni è rimasta infortunata nella faggeta del monte Cimino, richiedendo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza durante le attività all'aperto, in un momento in cui sempre più italiani riscoprono il fascino delle escursioni. Ricordate: ogni passo in natura deve essere un passo sicuro!

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, 31 maggio, alla faggeta del monte Cimino. Una donna di circa 50 anni è rimasta infortunata mentre percorreva con il marito il sentiero 103, in piena area boschiva, nel territorio di competenza di Soriano nel Cimino. La chiamata di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Donna escursionista si infortuna alla faggeta: intervento dei vigili del fuoco per recuperarla

Donna aggredita dall’ex e salvata dall’intervento di 3 persone, il pm di Parto: “Aggressione selvaggia”

Lo scorso 20 maggio a Prato, una donna è stata brutalmente aggredita dall'ex, un uomo di 35 anni di Pistoia.

Cerca Video su questo argomento: Donna Escursionista Infortuna Faggeta Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Escursionista si infortuna sulla vetta dell'Amiata: recuperata con l'elisoccorso

Lo riporta lanazione.it: Amiata (Grosseto) 6 agosto 2024 - Momenti di paura per una escursionista che si è infortunata questa mattina, intorno alle 10.20, proprio sulla vetta del Monte Amiata. La donna ha riportato vari ...

Escursionista s’infortuna Arriva l’elisoccorso

Riporta ilgiorno.it: La donna, un’ escursionista di 33 anni, è stata recuperata e portata all’ospedale di Gravedona. L’allarme è arrivato alla centrale operativa ieri alle 12.30, e l’intervento di recupero ...