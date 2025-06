Donna escursionista si infortuna alla faggeta | intervento dei vigili del fuoco per recuperarla

Oggi, una donna di 50 anni è rimasta infortunata durante un'escursione nel suggestivo monte Cimino, un richiamo irresistibile per gli amanti della natura. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, dimostrando che la sicurezza in montagna è fondamentale, soprattutto in un periodo in cui le escursioni sono in aumento. Questo incidente ci ricorda quanto sia importante prepararsi e rispettare i propri limiti quando si esplorano le meraviglie della natura.

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, 31 maggio, alla faggeta del monte Cimino. Una donna di circa 50 anni è rimasta infortunata mentre percorreva con il marito il sentiero 103, in piena area boschiva, nel territorio di competenza di Soriano nel Cimino. La chiamata di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Donna escursionista si infortuna alla faggeta: intervento dei vigili del fuoco per recuperarla

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Donna aggredita dall’ex e salvata dall’intervento di 3 persone, il pm di Parto: “Aggressione selvaggia”

Lo scorso 20 maggio a Prato, una donna è stata brutalmente aggredita dall'ex, un uomo di 35 anni di Pistoia.

Cerca Video su questo argomento: Donna Escursionista Infortuna Faggeta Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Donna escursionista si infortuna alla faggeta: intervento dei vigili del fuoco per recuperarla; Escursionista si infortuna nella faggeta del Monte Cimino; Donna di 50 anni si infortuna mentre cammina nella faggeta: recuperata dai vigili del fuoco; Escursionista si infortuna nella faggeta del Monte Cimino, soccorsa sul sentiero 103. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Escursionista si infortuna nella faggeta del Monte Cimino

Come scrive civonline.it: Complicato intervento di soccorso dei vigili del fuoco di Viterbo per la zona impervia in cui è avvenuto l’incidente ...

Soccorso in faggeta vetusta dei monti Cimini, vigili del fuoco salvano escursionista ferita

Si legge su gaeta.it: Una donna di 50 anni soccorsa nei monti Cimini dopo un incidente durante un’escursione, grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Viterbo e del 118 in una zona boschiva difficile da raggiungere.