donazione multiorgano con tecnica della circolazione extracorporea salvati 3 pazienti

Un miracolo della medicina si è compiuto a Pontedera! Grazie alla donazione multiorgano eseguita con la rivoluzionaria tecnica della circolazione extracorporea, tre pazienti in lista d’attesa hanno riacquistato la speranza di vivere. Questo straordinario intervento non solo segna una nuova era per i trapianti, ma sottolinea l’importanza della solidarietà e della donazione. Un gesto che può cambiare vite e avvicinarci tutti a un futuro migliore.

Pontedera, 31 maggio 2025 – Complessa procedura di donazione multiorgano eseguito nell'ospedale Felice Lotti di Pontedera con la tecnica della circolazione extracorporea. Un processo lungo e complicato che ha consentito di restituire a tre pazienti cinquantenni in lista d'attesa per trapianto una nuova prospettiva di vita. E' la prima volta che l'ospedale di Pontedera si impegna nella realizzazione di questo ambizioso percorso donativo-trapiantologico, basato sulla collaborazione tra Aziende sanitarie, collocandosi tra i pochi ospedali regionali e nazionali attivi per questo programma. A seguito della tempestiva segnalazione del potenziale donatore da parte dell'unità di Terapia intensiva, diretta da Paolo Carnesecchi, al locale Coordinamento ospedaliero per il procurement, diretto da Tamara Biscioni, è stato possibile avviare il percorso di donazione, realizzando il progetto di fine vita di un paziente per il quale ogni tentativo terapeutico era stato esperito.

Il reparto di Terapia intensiva cardio-toraco vascolare dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ha reso possibile una donazione multiorgano, offrendo speranza a tre pazienti in attesa di trapianto.

