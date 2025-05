Donazione multiorgano all' ospedale di Pontedera | nuova vita per 3 pazienti

Un atto di amore e speranza ha avuto luogo all'ospedale Felice Lotti di Pontedera: una donazione multiorgano ha ridato vita a tre pazienti. Questo straordinario evento non solo sottolinea l'importanza della generosità , ma si inserisce in un trend sempre più crescente di sensibilizzazione verso la donazione di organi in Italia. Ogni donazione è un'opportunità ; riflettiamo su quanto possa cambiare una vita con un semplice gesto.

All’ospedale Felice Lotti di Pontedera ha avuto luogo il 29 maggio un complesso processo di donazione multiorgano che ha consentito di restituire a tre pazienti cinquantenni in lista d’attesa per trapianto una nuova prospettiva di vita. A seguito della tempestiva segnalazione del potenziale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Donazione multiorgano all'ospedale di Pontedera: nuova vita per 3 pazienti

