Donare per donarsi | i giovani della Tuscia ci insegnano il valore della solidarietà

I giovani della Tuscia dimostrano che la solidarietà è un valore senza tempo, capace di unire generazioni. La nona edizione del concorso “Donare per Donarsi” ha coinvolto oltre 1500 studenti, testimoniando l’impegno delle nuove generazioni nel volontariato e nella salute. Un’onda di altruismo che non solo arricchisce le vite degli altri, ma dona anche un senso profondo a chi sceglie di contribuire. Scopri come il futuro si costruisce insieme!

Grande successo, ieri all'Istituto tecnico tecnologico Leonardo Da Vinci, per la nona edizione del concorso "Donare per Donarsi", promosso dal Tavolo del volontariato donazione ed educazione alla salute della Asl di Viterbo. Oltre 1500 studenti, provenienti da 25 istituti scolastici della Tuscia.

I giovani della Tuscia, protagonisti del concorso "Donare per Donarsi", ci ricordano che la solidarietà è il cuore pulsante della comunità.

“Donare per Donarsi”, premiati gli studenti vincitori del concorso

Grande successo, ieri all'Istituto tecnico tecnologico Leonardo Da Vinci, per la nona edizione del concorso "Donare per Donarsi", promosso dal Tavolo del volontariato Donazione

