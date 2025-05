Don Francesco Cristofaro | emozioni e condivisione a San Pietro al Tanagro durante la presentazione del suo libro

Un incontro che ha scaldato i cuori a San Pietro al Tanagro: Don Francesco Cristofaro ha presentato il suo libro "Luce sul mio cammino". Durante l'evento, le emozioni si sono intrecciate tra parole e volti, creando un legame profondo con la comunità . Questo momento di condivisione non solo celebra la fede, ma si inserisce in un trend di riscoperta delle relazioni umane. La vera luce, infatti, è quella che si accende nel dialogo sincero.

Don Francesco Cristofaro è tornato da un’intensa momento di incontro a San Pietro al Tanagro, dove ha incontrato fedeli, sacerdoti e suore per la presentazione del suo libro Luce sul mio cammino (Rizzoli). Nel suo viaggio di ritorno, Don Francesco ha condiviso le emozioni vissute durante l’evento, ringraziando con affetto l’associazione “L’Arte nelle mani”, organizzatrice dell’incontro. «Che c’entra il ricamo e il cucito con la presentazione di un libro di un sacerdote? Tantissimo! – ha spiegato – Queste amiche vivono il Vangelo donando tempo a chi è rimasto solo; mentre ricamano, parlano, pregano e stanno insieme». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Don Francesco Cristofaro: emozioni e condivisione a San Pietro al Tanagro durante la presentazione del suo libro

Don Francesco Cristofaro: “Auguri Santo Padre, camminiamo insieme nell’amore di Dio”

Don Francesco Cristofaro, con fede e gratitudine, ha rivolto i suoi auguri al Santo Padre, ricordando le parole di Papa Leone XIV sull’umiltà e l’umano desiderio di servirLa.

