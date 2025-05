dominio paris l inter crolla e perde malissimo la finale di champions league

L’Inter subisce una pesante battuta d’arresto nella finale di Champions League, cedendo con un secco 5-0 al Paris Saint-Germain. In un'era in cui il calcio europeo è dominato da pochi colossi, i nerazzurri si trovano a dover riflettere su un futuro che, dopo due finali perse, sembra in salita. Ma ogni crisi porta con sé l'opportunità di risorgere: sarà questa la spinta necessaria per rinascere più forti?

Per la seconda volta in tre anni l' Inter perde la finale di Champions League. Nel 2023 contro il Manchester City, in una partita nella quale i nerazzurri avrebbero meritato miglior fortuna. Stavolta il Paris Saint-Germain, avversario dei milanesi, mette subito la partita in discesa e non si volta più indietro. Finisce con un tremendo 5-0, meritatissimo per i francesi, al loro primo trionfo nella massima competizione europea. La pressione dei parigini è forte fin da subito e l'Inter fa incredibilmente fatica a uscirne. Particolarmente in difficoltà è il lato sinistro, con Dimarco che si rende protagonista in negativo due volte in 20', in occasione di altrettante realizzazioni del Paris. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net