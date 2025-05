Domenica la Camminata Nerazzurra | da sabato in centro si apre il Villaggio - Le info

Domenica si accendono i riflettori sulla 16ª edizione della Camminata Nerazzurra, un evento che celebra non solo lo sport, ma anche la passione per la comunità. Da sabato, il centro si trasforma in un vivace villaggio, pronto ad accogliere tutti. Anche se le iscrizioni online sono chiuse, ci sono ancora opportunità di partecipare! Un'occasione imperdibile per vivere il calore e l'energia di una manifestazione che unisce. Non mancare!

LA MANIFESTAZIONE. La 16ª edizione al via, iscrizioni online chiuse, ma restano aperte quelle ai punti convenzionati e agli stand prima della partenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Domenica la Camminata Nerazzurra: da sabato in centro si apre il Villaggio - Le info

Leggi anche questi approfondimenti

Scollinando 2025: domenica 1 giugno la camminata golosa tra le vigne del Buttafuoco Storico

Domenica 1° giugno torna "Scollinando", l'attesa camminata golosa tra le vigne del Buttafuoco Storico.

Cerca Video su questo argomento: Domenica Camminata Nerazzurra Sabato Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Domenica la Camminata Nerazzurra: da sabato in centro si apre il Villaggio - Le info; Camminata nerazzurra, Andrea Scanzi, tributo a Max Pezzali e feste: il week-end in città; Camminata Nerazzurra, tutto pronto per la 16ª edizione: domani si parte dal Sentierone; Guida agli eventi del weekend (30 maggio – 2 giugno). 🔗Approfondimenti da altre fonti

Domenica la Camminata Nerazzurra: da sabato in centro si apre il Villaggio - Le info

ecodibergamo.it scrive: LA MANIFESTAZIONE. La 16ª edizione al via, iscrizioni online chiuse, ma restano aperte quelle ai punti convenzionati e agli stand prima della partenza. Tutto pronto per la 16ª edizione della Camminata ...

Camminata nerazzurra, Andrea Scanzi, tributo a Max Pezzali e feste: il week-end in città

Si legge su bergamonews.it: Da annotare, inoltre, la sagra della bufala al Piazzale degli Alpini, FéFestival all’Edoné, “L’Età forte” al Monastero del Carmine, mostre, il concerto “Histoire du tango” al Ridotto Gavazzeni (sabato ...

Camminata Nerazzurra, tutto pronto per la 16ª edizione: domani si parte dal Sentierone

Lo riporta calcioatalanta.it: La 16ª edizione della Camminata Nerazzurra entra nel vivo già da oggi, sabato 31 maggio, con l’apertura del Villaggio nerazzurro in piazza Vittorio Veneto alle ore 10.30. Lo spazio, dedicato alle fami ...