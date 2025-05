Domani 1 giugno magnifico bacio tra la Luna e Marte nel Leone | a che ora vederlo nei cieli italiani

Domani, 1 giugno, preparatevi a un evento celestiale imperdibile: la Luna crescente e Marte si baceranno nel segno del Leone! Un momento magico da osservare nel cielo italiano, perfetto per chi ama l’astronomia e cerca ispirazione. Non dimenticate di alzare gli occhi verso le stelle! La congiunzione avverrà in serata, regalando un’immagine da sogno che ci ricorda quanto sia grande il mistero dell’universo.

La prima congiunzione astrale di giugno sarà un bellissimo bacio tra la falce di Luna crescente e il Pianeta Rosso Marte, che si incontreranno la sera di domenica 1 giugno a ridosso della costellazione del Leone. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo astronomico. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Domani 1 giugno magnifico bacio tra la Luna e Marte nel Leone: a che ora vederlo nei cieli italiani

