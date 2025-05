Docenti immessi in ruolo da GPS sostegno | deroghe valgono per la mobilità ma non per le supplenze art 47

Importante novità per i docenti immessi in ruolo da GPS sostegno: mentre le deroghe del CCNL 19/21 consentono qualche flessibilità nella mobilità, non si applicano alle supplenze. Questo significa che i neoassunti devono rimanere vincolati alla loro scuola di titolarità per tre anni. In un contesto in cui la stabilità è sempre più ricercata, questa regola solleva interrogativi sul futuro professionale di molti insegnanti. Riusciranno a trovare il giusto equilibrio?

I docenti assunti da GPS sostegno I fascia sono vincolati nella scuola titolarità per tre anni scolastici, a meno che non rientrano in una delle deroghe di cui al CCNL 1921, che non riguardano comunque gli incarichi di supplenza ai sensi dell'art. 47 del citato contratto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente

Il Presidente Francesco Manfredi annuncia un ambizioso obiettivo: formare 19mila docenti specializzati in sostegno entro dicembre 2025.

Docenti immessi in ruolo da GPS sostegno: deroghe valgono per la mobilità ma non per le supplenze art. 47

Lo riporta orizzontescuola.it: I docenti assunti da GPS sostegno I fascia sono vincolati nella scuola titolarità per tre anni scolastici, a meno che non rientrano in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, che non riguardano comunq ...

