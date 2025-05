Doccia gelata Ferrari ultim’ora da Barcellona | fan increduli

La Ferrari si trova di fronte a una doccia gelata proprio mentre l'adrenalina del GP di Barcellona sale. Dopo il secondo podio di Montecarlo, le aspettative erano alte, ma le ultime notizie lasciano i fan increduli. In un momento in cui la competizione si fa sempre più serrata, come reagirà il Cavallino Rampante? La sfida non è solo in pista, ma anche nella gestione delle nuove regolamentazioni. Riusciranno a risollevarsi in tempo?

A Barcellona la F1 si prepara a un GP davvero importante, specialmente a livello regolamentare: per la Ferrari, però, brutte notizie. La Formula 1 si prepara al Gran Premio di Barcellona, una gara molto importante che arriva dopo il secondo podio della stagione per la Ferrari a Montecarlo e tanti buoni auspici per fare bene. Nonostante un avvio di stagione davvero molto complicato, la rossa è ancora in lizza per il secondo posto nel mondiale costruttori, e punta a recuperare il gap che al momento la distanzia da McLaren, leader indiscussa e indiscutibile di un mondiale tutto tranne che incerto, per ora, al vertice della classifica generale. 🔗 Leggi su Sportface.it

F1, la Ferrari saluta Montecarlo con un podio e rinnovata fiducia. Tutto ruoterà attorno a Barcellona

La Ferrari conclude il Gran Premio di Monaco con un podio che risveglia la fiducia della scuderia, mentre la mente è già rivolta verso Barcellona.

