Dl Sicurezza proteste in strada a Roma | attese 20mila persone contro lo Stato di paura

Roma si mobilita contro il DL Sicurezza: oggi si attendono 20.000 manifestanti per dire basta allo “stato di paura”. La protesta, che attraverserà il cuore della città, unisce diverse forze politiche e sociali, sottolineando una crescente preoccupazione per i diritti civili. È un momento cruciale: il futuro della sicurezza non può essere a scapito della libertà. Resta aggiornato, perché la battaglia per la giustizia è appena iniziata!

La protesta ha avuto inizio da piazza Vittorio Emanuele e attraverserà via Merulana, Colosseo, Navicella, Porta Metronia, viale Giotto fino a piazzale Ostiense. Sono presenti diverse forze politiche, tra cui Pd, Avs e M5S, oltre alla Cgil e alla "Rete no dl". Al momento non si segnalano scontri con le forze di polizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dl Sicurezza, proteste in strada a Roma: attese 20mila persone contro “lo Stato di paura”

Proteste a Venezia per il decreto sicurezza, scontro tra manifestanti e polizia

A Venezia si sono svolte proteste contro il decreto sicurezza, con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.

