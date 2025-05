Dl sicurezza manifestazione a Roma | Siamo 150mila questo decreto lo smontiamo

A Roma, 150mila persone si sono unite per dire "basta" al decreto sicurezza del governo Meloni. Un corteo che segna un punto di svolta in un contesto sociale sempre più attento ai diritti e alla giustizia. Gli organizzatori promettono di smontare questa legge, riflettendo un sentimento collettivo che va oltre il singolo provvedimento: la richiesta di un'Italia più umana e inclusiva. Sarà solo l'inizio di una mobilitazione continua?

"Siamo 150mila a Roma e al governo Meloni facciamo una promessa, questo decreto sicurezza ve lo smontiamo". Lo annunciano dai megafoni gli organizzatori del corteo a Roma contro il dl sicurezza. Un corteo "contro un governo autoritario, siamo migliaia, una marea di vita, di umanità, il nostro obiettivo è mandarvi a casa.

