Dl Sicurezza il corteo a Roma | la diretta – Alziamo la testa contro lo Stato di paura il via alla manifestazione

A Roma, un corteo ha preso piede contro il Dl Sicurezza, simbolo di una crescente inquietudine sociale. “Alziamo la testa contro lo Stato di paura” è il mantra di una manifestazione che riflette un bisogno collettivo di libertà e diritti. In un momento in cui la sicurezza sembra prevalere sulla dignità, è interessante notare come queste proteste possano segnare l’inizio di un nuovo movimento di consapevolezza tra i cittadini. Resta sintonizzato!

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corteo contro il decreto sicurezza: protesta davanti al carcere di piazza Lanza

Un corteo di protesta contro il decreto sicurezza si è svolto ieri pomeriggio a Catania, attraversando il centro e concentrandosi davanti al carcere di piazza Lanza.

Dl Sicurezza, il corteo a Roma: la diretta – "Alziamo la testa contro lo Stato di paura", il via alla manifestazione

Migliaia di persone riunite a Piazza Vittorio Emanuele a Roma, per il corteo contro il provvedimento. Extinction Rebellion: "Noi pedinati e perquisiti"

Roma, manifestazione contro il dl sicurezza: partito il corteo

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

