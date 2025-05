Disoccupati invadono il Duomo di Napoli

Questa mattina, il Duomo di Napoli è diventato il palcoscenico di una protesta pacifica da parte del Movimento Emergenza Lavoro. Centinaia di disoccupati hanno alzato la voce contro l'esclusione dai corsi di formazione professionale promossi dal Governo. Un gesto che va oltre la manifestazione: rappresenta un grido di allerta per tutti coloro che si trovano in un limbo lavorativo. La lotta per il lavoro è più viva che mai, e il tempo di agire è adesso!

Verso le 9.30 di stamane, 31 maggio, alcune decine di disoccupati del Mel - Movimento Emergenza Lavoro sono entrati nel Duomo di Napoli in segno di protesta. La manifestazione, pacifica, in segno di protesta contro il rischio di esclusione dai corsi di formazione professionale banditi dal Governo.

